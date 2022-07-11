"Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов, однако уже подходим к высокому уровню физической готовности. В последней контрольной игре мы продемонстрировали более слаженное взаимодействие между собой. Мы переносим на поле то, что отрабатываем на тренировках, и с каждым днем ​​набираем форму.

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У нас пока было только одно теоретическое занятие, в ходе которого мы ознакомились с соперником. Посмотрели контрольную игру Фенербахче с Партизаном. Могу сказать, что это организованная команда, где заметен почерк тренера, с которым мы пересекались в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, когда он возглавлял Бенфику. Игроки Фенербахче очень сильны в индивидуальном плане, прежде всего в атаке и слаженно действуют на поле.

Считаю, что жребий свел в этом раунде квалификации две сильнейшие команды – Динамо и Фенербахче. Поэтому будет очень сложная игра. Но у нас есть все шансы пройти дальше, потому что мы очень тщательно подходим к этому противостоянию", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в Лодзе. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.

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