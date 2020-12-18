"Кажется, что команды специально распределили. Наши гранды проходят в следующий раунд, без сюрпризов, если только коронавирус не помешает подготовке и старту чемпионата.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников

Хотелось бы Динамо и Шахтер увидеть в финале. Конечно, Шахтер сейчас сильнее, но у Динамо есть тренер – старый волк, который тщательно выбирает тактику, так что все может быть.

Не думаю, что Шахтер продаст кого-то из своих лидеров этой зимой. В таком случае не будет надежды на победу в чемпионате и Кубке Украины. Тому же Додо сейчас нет замены. Его уход ощутимо ослабит Шахтер. Конкуренты Додо по позиции – не годятся", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Украины Шахтер на выезде встретится с представителем Первой лиги Агробизнесом, а Динамо проэкзаменует дома Колос.

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