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У Динамо есть игрок такого профиля, как Марадона, Хави, Месси и Иньеста, – куратор юниорской команды "бело-синих"

19:18 302 Читати українською
У Динамо есть игрок такого профиля, как Марадона, Хави, Месси и Иньеста, – куратор юниорской команды "бело-синих"
Антон Царенко (с мячом) / фото из открытых источников

Аргентинский куратор молодежных команд киевского Динамо Маркос Гильермо Самсо отметил капитана команды U-16, сравнив его с легендарными футболистами.

"Я приехал из Аргентины, а там игрокам прививают умение работать на разных позициях. Вместе с Юрием Дмитрулиным и Виктором Морозом мы пытаемся добиться этого от наших игроков.

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Антон Царенко – игрок такого профиля, как Марадона, Хави, Месси, Иньеста. Мы рассчитываем, что он будет созревать как футболист, и рост здесь не имеет определяющего значения", – цитирует Самсо официальный сайт Динамо.

Напомним, что Самсо стал куратором молодежных команд Динамо в ноябре прошлого года.

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