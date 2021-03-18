"Мне кажется, у Динамо сегодня больше шансов совершить чудо, чем у Шахтера. Очень жаль, что Динамо в первой игре не забило. Были моменты, особенно при счете 0:0, когда Цыганков бил головой. Забей тот момент – все могло быть по -другому. Если на предыдущих стадиях Динамо откровенно везло, то тут фарт был не на их стороне. Если Динамо забьет в первом тайме, будет интрига. Главное – не пропустить.

Вильярреал – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Два мяча можно забить и в последние 10 минут, но важно оставить ворота "сухими". Думаю, что Динамо будет играть первым номером, острее атаковать. Вильярреал больше закроется и будет удерживать счет. Но тут уже вопрос, как Динамо позволит играть сопернику. Мне кажется, что сегодня Динамо, как минимум, сыграет вничью. У Динамо будут моменты, главное – их реализовать. И очень важно сыграть надежно в обороне", – цитирует Ковальчука сайт каналов Футбол.

Добавим, что Шахтер будет принимать Рому сегодня, начало в 19:55. Динамо сыграет с Вильярреалом в 22:00. Первые матчи завершились поражениями украинских команд – 0:3 и 0:2 соответственно.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій