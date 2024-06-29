В Черноморце начали отдавать долги, но конца и края пока не видно, сообщает "ТаТоТаке".

"Лопнуло терпение": источник указал истинную причину ухода Григорчука из Черноморца

По информации источника, накануне руководство одесского клуба выплатило зарплату за апрель: персоналу команды полностью, а игрокам и тренерам – примерно 70 процентов.

Таким образом, задолженность перед коллективом сохраняется в размере полных зарплат за май 2024 года, а также частичных – за апрель 2024-го (30%) и июнь 2023 года (60%).

Игрокам, чьи контракты действовали до 30 июня 2024 года, в 20-х числах июля должны отдать задолженность за июнь (согласно практике расчетов).

Кроме того, команде задолжали две премии за победы в весенней части прошлого сезона. По данным источника, для игроков основного состава эта сумма равна 15-20 тысяч гривен за каждую победную игру.

Черноморец нашел два варианта замены Григорчуку – один из них имеет опыт работы в Европе