"Очень тяжелая игра. Плохо начали, боялись Кривбасс. Потом ребята немного расслабились и начали играть в тот футбол, который мы хотели. Создавали моменты, хоть у нас их было немного. Поэтому то, что было, надо было реализовывать.

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Ну ничего, я поблагодарил ребят за игру, за самоотдачу. Они очень хотели выиграть эту игру. Это было заметно. Двигаемся дальше, у этой команды есть будущее.

Посмотрев на этот матч, я не могу сказать, что УПЛ потеряла в качестве. Да, много молодых футболистов и у нас, и у них. Ситуация заставляет. У чемпионата Украины есть будущее.

Мы не можем забить в восьмом матче подряд. У нас были моменты, чтобы наконец это сделать, но, к сожалению, снова не получилось. Значит, надо работать над завершением атак. На этой неделе я больше беспокоился об эмоциональном фоне, потому что команда морально была подавлена", – цитирует Любеновича УПЛ ТБ.

Напомним, после 15-ти туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, набрав 6 очков.

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