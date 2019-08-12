"У Челси новый тренер и уже нет Азара", – Клопп оценил лондонцев перед матчем за Суперкубок УЕФА

Наставник Ливерпуля поделился мнением относительно предстоящего противостояния с "аристократами".

"Это финал. Но большая разница между финалом Лиги чемпионов и этой игрой в том, что это новый сезон, другой соперник.

Лэмпард жестко ответил на заявления Моуринью – португалец раскритиковал тренера Челси после провала в матче с МЮ

Думаю, Челси очень изменился: у них новый тренер и уже нет Эдена Азара", – заявил Клопп в комментарии Sky Sports. Обе команды уже успели сыграть свои первые матчи в АПЛ 2019/20. Ливерпуль легко разобрался с Норвичем (4:1), а Челси потерпел сокрушительное поражение в игре против Манчестер Юнайтед (0:4). Матч против "красных дьяволов" стал официальным дебютом Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "аристократов".

Алиссон пропустит матч против Челси за Суперкубок УЕФА

Напомним, противостояние за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в 22:00 по киевскому времени.