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"У Челси новый тренер и уже нет Азара", – Клопп оценил лондонцев перед матчем за Суперкубок УЕФА

16:58 72 Читати українською
"У Челси новый тренер и уже нет Азара", – Клопп оценил лондонцев перед матчем за Суперкубок УЕФА
Юрген Клопп / Reuters

Наставник Ливерпуля поделился мнением относительно предстоящего противостояния с "аристократами".

 

"Это финал. Но большая разница между финалом Лиги чемпионов и этой игрой в том, что это новый сезон, другой соперник.

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Думаю, Челси очень изменился: у них новый тренер и уже нет Эдена Азара", – заявил Клопп в комментарии Sky Sports. Обе команды уже успели сыграть свои первые матчи в АПЛ 2019/20. Ливерпуль легко разобрался с Норвичем (4:1), а Челси потерпел сокрушительное поражение в игре против Манчестер Юнайтед (0:4). Матч против "красных дьяволов" стал официальным дебютом Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "аристократов".

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Напомним, противостояние за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

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