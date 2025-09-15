"Бущан полностью разобран. У нас всегда помнят только яркое, но вспомните, как Бущан уходил из Динамо.

Бущан мог вернуться в Динамо – тренер украинца до последнего не знал о трансфере

Он тогда уже проваливался, у него очень низкий футбольный интеллект, поэтому я не верю, что он раскроется в Полесье. Если он в Саудовской Аравии напропускал столько мячей, то у нас чемпионат не хуже", – сказал Федорчук в комментарии Українському футболу.

Напомним, в начале сентября Полесье взорвало трансферный рынок новостью об аренде Георгия Бущана из саудовского Аль-Шабаба. 31-летний голкипера пока еще не дебютировал за житомирцев.

Динамо потрібні глобальні зміни – Ребров, Йовічевіч і ще три варіанти на заміну Шовковському