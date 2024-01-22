Лион работает над возвращением своего воспитанника Карима Бензема. Как информирует RMC Sport, французский клуб уже вступил в переговорный процесс с саудовцами. Сообщается, что завершить эту сделку успехом будет очень сложно - прежде всего, с финансовой точки зрения.

Арсенал рассматривает трансфер Бензема – "канонирам" придется посоревноваться с Челси

Согласно источнику, Лион надеется, что этому трансферу поспособствует компания Eagle, которая владеет французским клубом и имеет тесные связи с правительством Саудовской Аравии. В то же время руководство Аль-Иттихада недовольно перспективой такого соглашения, учитывая большие деньги, потраченные на зарплату Бензема.

Прежде, чем перейти в Реал, Карим провёл в Лионе 5 сезонов. Он выиграл в составе "ткачей" 7 трофеев. Ранее Лион вёл переговоры с Мирчей Луческу, но экс-тренер Динамо отказался возглавлять кризисный коллектив по ходу сезона.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм