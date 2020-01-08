У Баварии проблемы с составом – Гнабри расширил лазарет, Коман пропустит старт второго круга, Флик хочет трансферов

Мюнхенская команда имеет дыры как минимум на двух позициях и пытается залатать их арендами.

"Кадровая ситуация действительно плохая", – цитирует Ханси Флика Bild. Он настаивает по крайней мере на одном трансфере в январе, а в идеале хочет подписать двух новых футболистов. Главный тренер Баварии со страхом ожидает второй части сезона, в течение которой определится его дальнейшая судьба.

Президент клуба Герберт Хайнер поставил четкую минимальную задачу – "золотой дубль". Однако команда совсем не в оптимальном состоянии, особенно для борьбы на 3 фронта.

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Во-первых, проблемы с центром обороны. Никлас Зюле и Хави Мартинес даже не поехали на сборы из-за серьезных травм. Лукас Эрнандес хоть и начал работу в общей группе, но на поле вернуться еще не готов.

В стартовых матчах второго круга Бундеслиги на два места в центре защиты есть только два футболиста – Дэвид Алаба и Жером Боатенг (его активно сватают в Арсенал, при хорошем предложении трансфер реален). Тренеры хотят использовать там Бенжамена Павара, но француз должен закрывать правый фланг обороны. В поединке с Гертой после возобновления чемпионата вообще нет вариантов – Йозуа Киммих, который мог бы сыграть фулбэка, дисквалифицирован.

"Посмотрим, что нам удастся сделать. Зимой не всегда можно оформить желаемые трансферы. Подписание правого защитника – важная миссия, тогда мы сможем перевести Павар в центр", – говорит Флик. Слухи о зимней аренде Жоау Канселу и интересе к Ашрафу Хакими под летнее приобретение имеют под собой почву, но вряд ли такие переговоры завершатся успешно.

Во-вторых, обострился кадровый дефицит на флангах атаки. Бавария год безуспешно торгует вингеров. Пока Кингсли Коман и Серж Гнабри здоровые, это не катастрофично, но сейчас оба основных вингера выпали. Как сообщает пресс-служба клуба, восстановление француза после ужасной травмы колена затягивается – он точно пропустит матчи против Герты и Шальке, а может задержаться в лазарете и дольше.

Гнабри получил повреждение уже в Катаре. Из-за проблем с ахилловым сухожилием Серж уже не будет тренироваться с командой на сборах. Он может только поддерживать форму бегом. Тренер не исключает, что 24-летний футболист вернется в Мюнхен раньше команды.

Таким образом, основными вингерами Баварии сейчас становятся Иван Перишич и Томас Мюллер. Немец уже выразил беспокойство и заявил: "Когда я играю на фланге – это не оптимальный сценарий ни для меня, ни для тренера". За спиной у них только молодые неопытные ребята. Этот вопрос Бавария также хотела закрыть арендой, но уговорить Кристал Пэлас по Вилфреду Заха не удалось. Другие потенциальные новички даже не упоминаются.

А теперь самый важный вопрос – как дела у Роберта Левандовски? Поляк хорошо восстанавливается после операции на паху. Он готовится ко второй части сезона отдельно от команды – на днях начал беговую работу в Мюнхене. По оптимистическим прогнозам, лучший бомбардир Бундеслиги будет готов сыграть уже в первом матче против Герты.

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