У Барселоны уже есть новый Месси – фантастический гол юного таланта разрывает сеть
14:26 - Читати українською
Воспитанник клубной академии Барселоны заставил болельщиков в который раз вспомнить Лео Месси.
7-летний вундеркинд роскошным голом после сольного прохода спас свою команду от поражения в товарищеском матче, установив окончательный счет 5:5.
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Педро Хуарес, так зовут мальчика, после розыгрыша мяча в центре поля прошел к чужим воротам, обыгрывая соперников одного за другим, и забил гол. Многим поклонникам каталонцев это напомнило несколько подобных голов Лео Месси.
Напомним, аргентинец летом не сумел продлить контракт с каталонцами и был вынужден перейти в ПСЖ.
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