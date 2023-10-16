Португальский креативщик Жоау Фелиш имеет варианты остаться в Барселоне на следующий сезон.

Барселоне придется потратить немало денег, чтобы выкупить Фелиша. Атлетико требует 80 миллионов евро за трансфер следующим летом, сообщает Sport.

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Мадридцы готовы получить деньги тремя траншами, однако Барса все равно не может позволить себе потратить эту сумму, поэтому ищет другие способы удержать Жоау.

Фелиш может еще сезон провести в Каталонии на правах аренды, а уже летом 2025-го Барселона планирует выкуп португальца за 40 миллионов евро.

Фелиш перешел в Барсу из Атлетико и сразу стал важнейшим элементом в команде Хави.