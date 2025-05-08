В воскресенье Барселона сыграет с Реалом в чемпионате Испании, и успех в этой встрече досрочно может принести "блаугранас" чемпионский титул. Как информирует Marca, каталонская команда подходит к заключительному этапу соревнований в неидеальном составе: игроки изрядно устали от напряженной игры с Интером, а несколько человек получили травмы.

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На этот Класико Ханси Флик сможет вызвать Алехандро Бальде. Защитник мог выйти на поле в матче Лиги чемпионов против Интера (так и планировалось), но в итоге было решено не форсировать. Бальде хотел сыграть, но клуб решил, что не стоит рисковать. Сейчас Алехандро выздоровел и будет включен в состав на игру с Реалом.

Сообщается, что Эрик Гарсия также будет присутствовать в заявке. Защитник покинул Сан-Сиро с дискомфортом из-за падения после столкновения с игроком соперника. Изначально в клубе опасались, что Гарсия не сможет сыграть против Реала, но после обследования по возвращении из Милана было подтверждено, что у него нет серьезных травм.

Согласно источнику, участие Кристенсена в этом матче находится под вопросом, а вот Роберт Левандовски может появиться в старте.

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