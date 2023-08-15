"Могли сыграть лучше, способны на это. Но очень довольны победой. Соперник играл динамично, нам нужно было отвечать. Надо было бороться за очки.

Cэйвы Онана и гол имени защитников в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0

В АПЛ нет легких матчей, и таких точно не бывает с "волками". Против них тяжело играть, но мы действительно хорошо выступили. Надо сражаться в каждом матче. Надеемся, сыграем лучше с мячом в следующих матчах.

Новички? Онана сделал очень хорошие сэйвы, был очень спокойным, очень удачный дебют. Момент с возможным нарушением правил на Калайджиче – по усмотрению арбитров. К счастью, они не поставили пенальти. Об этом эпизоде можно говорить, но считаю, что пенальти там и не было. Маунт сыграл хорошо. Выполнил то, что мы от него ждали. Показал очень хороший уровень игры", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед выиграл дебютный матч новой кампании АПЛ, минимально обыграв Вулверхэмптон на Олд Траффорд. Следующий матч подопечные Тен Хага проведут против Тоттенхэма в субботу, 19 августа. Старт встречи запланирован на 19:30.

Манчестер Юнайтед выстрадал победу над Вулверхэмптоном – дуэт защитников, Онана и чудо-промах принесли очки