Наставник Реала Карло Анчелотти в матче 1/4 финала ЛЧ против Челси (2:0) демонстрировал богатство своих талантов.

Итальянец привел мадридцев к уверенной победе, а также успел показать хорошую футбольную технику.

Реал – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

В одном из эпизодов мяч прилетел в Анчелотти. Классический костюм и ботинки не помешали 63-летнему тренеру Реала обработать передачу, набить несколько раз и выбить круглого назад в поле. "У Карло больше касаний, чем у Мудрика", – один из пользователей Twitter придумал остроумную шутку по мотивам эпизода и очередного просиживания Михаила в запасе лондонцев.

Carlo had more touches than Mudryk pic.twitter.com/82yabtpHlO — Arteta Ball (@LewanShark) April 12, 2023

Напомним, ответный матч между Челси и Реалом на Стэмфорд Бридж состоится 18 апреля.

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