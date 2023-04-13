"У Анчелотти больше касаний, чем у Мудрика": тренер Реала показал роскошную технику и "подставил" украинца
Наставник Реала Карло Анчелотти в матче 1/4 финала ЛЧ против Челси (2:0) демонстрировал богатство своих талантов.
Итальянец привел мадридцев к уверенной победе, а также успел показать хорошую футбольную технику.
Реал – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча
В одном из эпизодов мяч прилетел в Анчелотти. Классический костюм и ботинки не помешали 63-летнему тренеру Реала обработать передачу, набить несколько раз и выбить круглого назад в поле. "У Карло больше касаний, чем у Мудрика", – один из пользователей Twitter придумал остроумную шутку по мотивам эпизода и очередного просиживания Михаила в запасе лондонцев.
Напомним, ответный матч между Челси и Реалом на Стэмфорд Бридж состоится 18 апреля.
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