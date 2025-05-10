У Александрии возникли финансовые трудности на финише сезона – претендент на золото уже несколько раз пересматривал бюджет
Успешные выступления "горожан" сыграли с ними злую шутку.
Александрия имеет финансовые трудности и задержки по зарплате, сообщил журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.
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По информации источника, перед стартом сезона руководство "горожан" установило размер премий футболистам за каждую победу, ничью, выходы в старте и на замену.
Однако, в клубе не ожидали таких успешных выступлений. Как следствие, течение сезона бюджет клуба был несколько раз пересмотрен в сторону увеличения. По этой причине задержки по зарплате составляют несколько месяцев.
Несмотря на это, клуб готов погасить перед футболистами и тренерами все задолженности, но вопрос заключается в том, когда это будет сделано. Стоит отметить, что в контрактах игроков нет прописанных премий за финиш в тройке сильнейших.
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