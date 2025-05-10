Александрия имеет финансовые трудности и задержки по зарплате, сообщил журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.

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По информации источника, перед стартом сезона руководство "горожан" установило размер премий футболистам за каждую победу, ничью, выходы в старте и на замену.

Однако, в клубе не ожидали таких успешных выступлений. Как следствие, течение сезона бюджет клуба был несколько раз пересмотрен в сторону увеличения. По этой причине задержки по зарплате составляют несколько месяцев.

Несмотря на это, клуб готов погасить перед футболистами и тренерами все задолженности, но вопрос заключается в том, когда это будет сделано. Стоит отметить, что в контрактах игроков нет прописанных премий за финиш в тройке сильнейших.

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