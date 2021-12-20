"У Александра был очень тяжелый футбольный сезон как психологически, так и физически. Мы дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли Челси. Потом был чемпионат Европы, забравший много нервов как у меня, так и у Александра.

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Понимаете, мы не имели возможности уехать в отпуск. Если бы я поехала в условные Эмираты на море, то могла бы родить в любой момент. Поэтому мы решили, что полетим в США, чтобы я могла там родить, а Александр был рядом. Были море и климат хороший.

У меня очень болела спина, потому что я работала на Евро до последнего. Я плавала в море, наслаждалась свежим воздухом, ела фрукты. Одним ударом убили двоих зайцев. Так получилось, что родила на три недели раньше, так бывает. Я до последнего не верила, даже не успела купить себе платье на выписку из роддома. Была не подготовлена.

Что подарил мужчина в честь рождения дочери? Сказать правду? Бриллианты. Это колье. Кто нянчит дочь? Есть няня. У нас нет в Англии родственников. Могу ли я оставить дочь на Александра? Один раз я оставила на два часа, но приходилось его контролировать", – сказала Влада в интервью Світському життю.

Напомним, любимая Зинченко родила 1 августа этого года. Девочку назвали Евой.