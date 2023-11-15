Саудовский Аль-Наср не удовлетворится подписанием Криштиану Роналду, Марцело Брозовича и Садио Мане. Как информирует инсайдер Али Аль-Харби, по окончании этого сезона "желто-синие" планируют экспансию на европейский рынок – клуб будет переманивать топ-звёзд первой величины.

Роналду начал переговоры о новом контракте

Источник сравнивает планы Аль-Насра с политикой президента Реала Флорентино Переса в начале XXI века, которая получила термин "галактикос". Перес подписал тогда Зидендина Зидана, Роналдо, Луиша Фигу, Дэвида Бекхэма, Роберто Карлоса и других звёздных игроков. При этом с 2003 года "бланкос" регулярно проваливались в Лиге чемпионов.

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