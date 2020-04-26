"У Аякса забрали трофей – мы должны быть чемпионами": Тадич возмущен решением завершить сезон без победителя

Полузащитник Аякса Душан Тадич убежден, что его команда пострадала от решения руководства Эредивизи о досрочном завершении сезона 2019/20.

Напомним, чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. Аякс и АЗ набрали по 56 очков, но амстердамская команда возглавляла турнирную таблицу благодаря лучшей разнице голов (+45 против +37). 25 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов решил, что текущий сезон следует завершить, а титул чемпиона не достанется никому. Состав участников элитного дивизиона не изменится – никто не вылетит и никто не поднимется.

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"Ты хочешь стать чемпионом ежегодно, а сейчас Аякс на вершине таблицы. Определить чемпиона необходимо, даже в нынешних условиях. Остановить чемпионат – хорошая идея, но судьба первого места должна быть определена.

Мы заранее обговорили со всеми клубами правила. Учитывается разница мячей, а не личные встречи. Если бы было наоборот – АЗ заслужил бы чемпионский титул. Признать чемпионом две команды – не вариант, ведь мы раньше договорились о разнице мячей как решающем факторе. Все очень просто – Аякс должен быть чемпионом. У нас просто забрали титул", – цитирует Тадича Ajax Life.

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