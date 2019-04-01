"У Агуэро всего на два гола больше, чем у меня", – Салах возмущен критикой в свой адрес

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о своем отношении к критике.

"Да, я не забил в нескольких матчах, но есть игроки, у которых столько же голов, сколько и у меня, но о них говорят, что у них лучший сезон в жизни.

Ювентус рассматривает вариант обмена Дибалы на Салаха

Есть три или четыре игрока, о которых говорят, что у них хороший сезон, а я, значит, единственный, кто играет плохо. У Агуэро всего на два гола больше, чем у меня, и говорят, что это один из лучших сезонов в его карьере.

Мне все равно. Я просто хочу выиграть Премьер-лигу", – цитирует Салаха Mirror.

Ливерпуль – Тоттенхэм: Робертсон и ТАА вывели Клоппа на вершину АПЛ, Салах героем завершил неудачный матч

В нынешнем сезоне Салах сыграл за Ливерпуль 32 матча в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Заметим, что уже в течение 8 поединков подряд египтянину не удается поразить ворота соперника.