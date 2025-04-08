У полузащитника Сан-Паулу Луиса Густаво диагностирована тромбоэмболия легочной артерии, он находится под наблюдением в больнице имени Альберта Эйнштейна.

Полузащитнику Сан-Паулу Луису Густаво поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии легкого), и он госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна. Его клуб не называет точных сроков восстановления.

Степанов мог перейти в Баварию – журналист привел шокирующие подробности, почему сорвался трансфер

По всей видимости, причиной таких проблем со здоровьем стали частые авиаперелеты, которые являются одним из основных факторов риска тромбоэмболии легочной артерии.

После матча между Таллерес и Сан-Паулу в Кубке Либертадорес Луис Густаво пожаловался на боль в области груди и был отправлен на диагностические исследования, которые выявили проблему.

Ранее 37-летний бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе Баварии.

Россия едва не убила "золотую" сборную Бельгии – Азар, Лукаку и Компани были шокированы и дважды рисковали жизнями