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У 13 игроков Металлурга обнаружен коронавирус – часть из них госпитализированы

4 июля 18:40 - Читати українською
У 13 игроков Металлурга обнаружен коронавирус – часть из них госпитализированы
Игроки МФК Металлург / фото: МФК Металлург

Игроки, тренеры и персонал МФК Металлург прошли ПЦР-тестирование – неприятные новости для запорожского клуба.

Сразу 13 игроков Металлурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает издание subbota.ua.

Еще в одном украинском клубе обнаружен коронавирус – матч под угрозой срыва

Отмечается, что 8 из них залишилсь на самоизоляции, а вот остальные были госпитализированы, состояние здоровья у всех удовлетворительное. В общем, тестирование прошли 32 работника клуба.

Напомним, что матч Рух – МФК Металлург был перенесен на неопределенный срок. Добавим, что запорожская команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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