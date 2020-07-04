У 13 игроков Металлурга обнаружен коронавирус – часть из них госпитализированы

Игроки, тренеры и персонал МФК Металлург прошли ПЦР-тестирование – неприятные новости для запорожского клуба.

Сразу 13 игроков Металлурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает издание subbota.ua.

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Отмечается, что 8 из них залишилсь на самоизоляции, а вот остальные были госпитализированы, состояние здоровья у всех удовлетворительное. В общем, тестирование прошли 32 работника клуба.

Напомним, что матч Рух – МФК Металлург был перенесен на неопределенный срок. Добавим, что запорожская команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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