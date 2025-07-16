В фан-клубы Вечного города были разосланы призывы, и болельщики Лацио устремились на площадь Коррадо Риччи, пройдя маршем до самого Императорского форума. По имеющимся данным, на акцию протеста против президента Лацио Клаудио Лотито вышли около 10 тысяч сторонников "орлов".

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Лотито занимает свой пост с 2004 года и фактически спас "бьянкочелести" от банкротства при предыдущем владельце Серджо Краньотти, однако его пребывание у власти также вызвало споры. Особенно это актуально этим летом, поскольку Лацио провалил три разных теста на финансовую устойчивость и, как следствие, попал под трансферное эмбарго.

Клуб не сможет подписать до января 2026 года даже свободных агентов, если Лотито не вложит в их казну новые средства, хотя, по его словам, это не является необходимым. Во вторник утром клуб опубликовал официальное заявление, которое опровергает слухи о том, что клуб выставлен на продажу.

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