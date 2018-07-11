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ЧМ-2018 Франция – Бельгия: тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа после выхода французов в финал турнира

09:38 118 Читати українською
ЧМ-2018 Франция – Бельгия: тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа после выхода французов в финал турнира
Франция – Бельгия – 1:0

Французы помпезно отпраздновали выход своей национальной команды в финал чемпионата мира в России.

Париж с размахом отметил победу сборной Франции в полуфинале чемпионата мира над Бельгией, сообщает AFP. На улицы столицы Франции вышли тысячи людей, самым популярным местом празднования победы стали Елисейские поля. Парижане жгли файеры, запускали фейерверки и пели песни.

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Французы стали первыми финалистами нынешнего Мундиаля, второй определится сегодня в матче Хорватия – Англия.

Напомним, Франция вышла в финал чемпионата мира впервые с 2006 года.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Бельгия
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ЧМ 2018 Франция - Бельгия Франция Франция футбольные фанаты
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