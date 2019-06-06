Тымчик вернется в Динамо и будет конкурировать за место в основном составе

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о судьбе Александра Тымчика.

"Тымчик возвращается к нам как игрок основы. Но, конечно, ему нужно конкурировать. Есть Томаш Кендзера, и Александр должен выигрывать конкуренцию", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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Напомним, 22-летний защитник Александр Тымчик принадлежит киевскому Динамо, но последние полтора года провел в аренде в луганской Заре.

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К слову, в сезоне, который закончился, Тымчик сыграл за луганскую команду 28 матчей во всех турнирах, где правый защитник забил гол и отдал 2 результативные передачи.