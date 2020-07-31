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Тымчик поражен тренировкой Луческу

09:54 - Читати українською
Тымчик поражен тренировкой Луческу
Александр Тымчик / ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик поделился эмоциями от первого занятия под руководством нового тренерского штаба команды во главе с Мирчей Луческу.

"Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством. Да, соскучились по тренировкам, мячом, друг за другом.

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Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий. Безусловно, нужно добавлять, искать новые взаимосвязи. Но да, есть ребята, с которыми играл и работал, это помогает. Было что-то новое? Не сказал бы, но были немного другие упражнения", – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо. В занятии приняли участие 22 полевых игрока и четыре голкипера. В частности, тренировались и Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев. Прошлый сезон они провели на правах аренды в Заре.

К слову, в сезоне 2019/20 в активе защитника 37 матчей за луганчан во всех турнирах.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Александр Александр Тымчик
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