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Тымчик официально продлил контракт с Динамо – следующий сезон он проведет в Заре

06:00 32 Читати українською
Тымчик официально продлил контракт с Динамо – следующий сезон он проведет в Заре
Александр Тымчик / dynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Александр Тымчик подписал новое соглашение с "бело-синими".

Александр Тымчик продлил соглашение с киевским Динамо на 5 лет, информирует официальный сайт киевлян. Добавим, что сезон 2019/20 Тымчик проведет в аренде в Заре.

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"Руководство клуба сообщило прекрасную новость о продлении контракта. Мне сказали, что будут следить за мной и моими успехами в Заре. Безусловно, это знак того, что на меня рассчитывают.

Я невероятно горд быть частью Динамо. Всегда рад возвращаться в семью киевской команды. Буду доказывать своей игрой, что достоин в будущем защищать бело-синие цвета. А пока сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу луганской Зари", – поделился Тымчик в комментарии.

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