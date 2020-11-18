Защитник Динамо Александр Тымчик не вернется на футбольное поле в 2020 году.

Защитник "бело-синих" вчера, 17 ноября, был прооперирован в одной из клиник Барселоны, сообщает официальный сайт Динамо.

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Тымчику провели операцию на сухожилии приводящих мышц. Она прошла успешно, а игрока перевели в общую палату. Самочувствие Александра удовлетворительное. На реабилитацию защитнику понадобится около 6 недель – это значит, что в 2020 году он больше не сыграет.

Напомним, 23-летний защитник получил травму 11 сентября во матче против Десны (0:0). В текущем сезоне УПЛ Тымчик лишь дважды появлялся на поле в футболке Динамо.

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