Феликс провалил матч с Наполи и он стал уже не первым провальным в его миланской карьере. В перерыве матча с Наполи (1:2) Кайл Уокер позволил себе отчитать португальца: "Играй в пас, ты здесь не Месси", – произнёс он в адрес Феликса.

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Досталось Жоау и от телевизионного эксперта Антонио Кассано. "Я и правда очарован Феликсом. Я ждал, когда он расцветёт, и мне уже немного надоело ждать. Его первые матчи были хороши, после этого он стал невидимкой", – сказал Кассано на YouTube-канале Viva El Futbol.

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