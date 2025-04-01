"Ты здесь не Месси": Уокер жестко раскритиковал одноклубника по Милану – ему также досталось от Кассано
Есть большая вероятность, что арендованный Миланом Жоау Феликс вернется в Челси по окончании сезона.
Феликс провалил матч с Наполи и он стал уже не первым провальным в его миланской карьере. В перерыве матча с Наполи (1:2) Кайл Уокер позволил себе отчитать португальца: "Играй в пас, ты здесь не Месси", – произнёс он в адрес Феликса.
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Досталось Жоау и от телевизионного эксперта Антонио Кассано. "Я и правда очарован Феликсом. Я ждал, когда он расцветёт, и мне уже немного надоело ждать. Его первые матчи были хороши, после этого он стал невидимкой", – сказал Кассано на YouTube-канале Viva El Futbol.
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