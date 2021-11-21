Легенда МЮ Гарри Невилл одним из первых отреагировал на отставку Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

"Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжелыми, но перед этим ты вернул в клуб немного души", – написал Невилл в Twitter.

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Сульшера уволили после позорного поражения от Уотфорда (1:4). В текущей кампании дела МЮ шли не очень: 7 строчка, 17 очков и только одна победа в последних семи турах.

Всего Уле Гуннар провел во главе команды 149 поединков – 78 побед, 33 ничьих и 38 поражений. Его самими высокими достижениями были второе место АПЛ и проигранный Вильярреалу финал Лиги Европы 2020/21.

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