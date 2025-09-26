Бывшая жена Витора Роке обнародовала аудио, в котором игрок называл свою мать проституткой. Эти слова были произнесены в период, когда Роке выступал за Бетис на правах аренды. Таким образом бывшая жена игрока Даяна Линс хотела доказать, что форвард плохо относится к своим близким.

Роке был недоволен претензиями матери относительно того, что он часто не ночевал дома и не посвящает в это своих близких. "Ты высокомерная шл*ха. Иди со своими подругами, сучьими дочерьми. Корыстная", – ответил Роке своей матери на очередной упрек.

После обнародования разговоров родители форварда подали в суд на бывшую невестку за то, что она без разрешения передала журналистам аудиозаписи.

После того, как скандальная информация была обнародована, Роке вышел на матч с Сан-Паулу с напульсником, на котором красовалась надпись: "Я люблю тебя, мама". После матча он выложил сторис со словами: "Я люблю тебя, мама! Спасибо тебе за все".