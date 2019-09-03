"Ты выбрал правильный клуб", – игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с трансфером в Шахтер

Игроки сборной Украины радостно встретили новичка донецкого Шахтера Евгения Коноплянку.
Евгений Коноплянка получил поздравления от партнеров по сборной Украины с переходом в донецкий Шахтер, передает Footboom.
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"Ты выбрал лучший клуб", – так встретил Коноплянку Александр Зинченко. Отметим, что большая часть игроков встретили Евгения со скрещенными руками – так называемыми "молотками" – символом Шахтера. Кроме футболистов донецкого клуба, вингера так приветствовали и экс-динамовцы Андрей Ярмоленко и Роман Безус.
Напомним, сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2020 против Литвы 7 сентября, а 10-го встретится с Нигерией.
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