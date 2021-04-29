"Ты вор, который украл у нас два чемпионства", – тренер Порту получил дисквалификацию за оскорбление арбитра
11:36 - Читати українською
Наставник Порту Сержиу Консейсау не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сержиу Консейсау дисквалифицировали на три недели за слова в сторону рефери после поединка чемпионата Португалии против Морейренсе (1:1), сообщает A Bola.
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"Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор", – заявил специалист арбитру.
После 29-ти туров португальского первенства Порту расположился на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Спортинга на 6 зачетных баллов.
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