Итальянец Фабио Капелло, который в течение карьеры возглавлял мадридский Реал и ряд других команд, недоволен работой Тобиаса Штилера в матче 1/8 ЛЧ.

Напомним, Реал вырвал победу в Бергамо благодаря голу Ферлана Менди под занавес поединка. Большую часть матча Аталанта играла в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную карточку уже на 18-й минуте. Ответный матч в Мадриде состоится 16 марта.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – видео гола и обзор матча

Экс-наставник мадридцев Фабио Капелло стал одним из тех, кто считает такое решение немецкого рефери Тобиаса Штилера слишком суровым.

"Судья испортил игру. Фройлер не был последним игроком Аталанты, и Менди шел в сторону от ворот. Это желтая карточка, но никак не красная. Решение арбитра испортило всю игру и удивило даже Зидана – ты видел, как он смеялся?

Было бы хорошо, если бы Аталанта могла сыграть столь важный матч в полном составе. Им не повезло, но впереди еще игра в Мадриде", – цитирует Капелло Mundo Deportivo.

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