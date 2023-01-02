Украинский полузащитник Евгений Конопляка поставил чемпионат Польши на одну ступеньку с бельгийской Лигой Жупиле, чем вызвал неоднозначную реакцию.

"Не знаю, какое мнение у многих касательно чемпионата Польши, но я считаю, что он будет в топ-6 стран.

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Допустим, венгерский тоже неплох, это не ниже этого уровня точно. Понятно – Англия, Испания и Италия, а следующей уже после этих стран идет Польша, вот правда. Кстати, где-то на уровне Бельгии", – сказал Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан.

На такое мнение украинца отреагировали в Польше. В частности, авторитетный футбольный портал Meczyki.pl прокомментировал высказывание Евгения фразой: "Интересные слова", в то время как Footroll посмеялся над футболистом, переспросив: "Ты уверен?".

Напомним, в текущем сезоне Евгений провел за Краковию 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. В чемпионате Польши он выступает с февраля 2022 года.

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