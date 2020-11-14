"Мы вместе уже больше года, имею в виду с тех пор, как ты украла мое сердце. После того как мы увиделись во второй раз, я сказал тебе, что ты будешь моей женой на всю жизнь.

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Я не могу жить без тебя сейчас, даже когда ты рядом, я скучаю по тебе! Ты думаешь, я был сумасшедшим, когда попросил твоей руки всего через 3 месяца после нашей встречи... Я желаю всем мужчинам любить своих жен так, как я люблю тебя", – написал Эвра в Instagram.

Стоит отметить, что Марго Александра на 14 лет моложе своего возлюбленного.

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