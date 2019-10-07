"Ты сводишь меня с ума". Нереальная красавица помогла экс-звезде Шахтера пережить развод

Наталия Феликс – сексапильная бразильская модель и новая пассия вингера Ювентуса Дугласа Косты.

Экс-звезда Шахтера, а ныне игрок Ювентуса Дуглас Коста залечил душевные раны. Об этом замечательном событии футболист сообщил в социльной сети Инстаграм, куда опубликовал совместное фото с пышногрудой Натальей Феликс.

Недавно бразилец пережил развод с женой Луизой Рамос, от брака у него осталась дочь.

Интересно заметить, что Натальи также приписывали роман с Неймаром, однако сразу после появления этой информации звезда ПСЖ опроверг эти слухи.

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Публикации супермодели сводят с ума подписчиков в соцсетях, о чем они не стесняются писать в комментариях. "Футбол 24" предлагает вашему вниманию самые горячие фото пикантной красавицы.

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