Нападающий сборной Бразилии Неймар не настроен искать конкретного виновника в вылете из ЧМ-2022, хотя Родриго был готов взять вину на себя.

Родриго: Спасибо тебе от всего сердца, мой кумир! Извини за то, что отложил и твою мечту, я надеюсь, что ты продолжишь играть за сборную, и мы сможем победить вместе! Спасибо тебе за любовь, мы всегда вместе!

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Неймар: Извинения... Ну уж нет. Ты спятил? Промахиваются только те, кто все делает правильно, а ты мастер. Я тебя потом научу, как их бить. Мы вместе. Береги себя.

Родриго: Мне есть над чем работать.

Напомним, вингер Реала был первым игроком сборной Бразилии, бивавшим пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022. Родриго не сумел переиграть Ливаковича, также не забил Маркиньос, а вот хорваты были точными и пробились в полуфинал.

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