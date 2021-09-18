Форвард Атлетико Жоау Фелиш стал едва ли не главным "героем" поединка 5-го тура Ла Лиги против Атлетика (0:0).

21-летний португалец появился на поле в последней трети встречи, но не доиграл ее до конца, заработав удаление за 18 минут после выхода на замену.

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Фелиш отмахнулся рукой от игрока Атлетика, за что увидел перед собой горчичник. Жоау решение арбитра не понравилось и он обратился к нему: "Ты сошел с ума". Хиль Мансано после этих слов показал форварду вторую желтую. По дороге в раздевалку Жоау был очень эмоциональным.

Joao Felix to referee Gil Manzano: “You are crazy, you are crazy.” pic.twitter.com/YzOvYdsDtK — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) September 18, 2021

Заметим, Жоау Фелиш не может записать себе в актив старт сезона 2021/22 – травма, 3 матча, 0 результативных действий и 4 желтых карточки.

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