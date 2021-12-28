"Я встретил его в офисе перед игрой с Хоффенхаймом. Он как раз паковал чемоданы. "Ты собираешься в Реал или Барселону?", – спросил я. Он ответил: "В Хоффенхайм, Оливер, в Хоффенхайм". Юлиан имел в виду нашу выездную игру.

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Мы спокойно относимся ко всему. У него долгосрочный контракт с РБ Лейпциг, он чувствует себя хорошо, достигает успехов и до сих пор хочет достичь высот с нами. Юлиан и РБ подходят друг другу. Мы достаточно уверены, чтобы сказать, что нам есть что предложить этому великому тренеру: команда, идеальные условия для тренировок, гармония в клубе", – сказал Минцлафф в интервью Sport Buzzer.

Заметим, Нагельсманн возглавляет немецкий клуб с лета 2019-го, а его контракт действует до 2023 года. После 13-ти туров Бундеслиги Лейпциг расположился третьим, лишь на 2 пункта отставая от лидера (Баварии). В 1/8 финала Лиги чемпионов РБ будет противостоять Ливерпулю.

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