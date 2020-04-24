"Ты просто накладываешь в штаны", – легенда АПЛ боялся играть против Дрогба

Бывший защитник Челси, Арсенала и Тоттенхэма Вильям Галлас вспомнил, как впервые сыграл против Дидье Дрогба.

"Я привык к его игре на тренировках, но вы знаете, как это происходит. Никогда не выкладываешься на все сто на тренировочном поле. Поэтому я не мог понять, почему Сендерос просто исчезал в каждом матче против Дидье. Но когда я сам сыграл против него за Арсенал, то понял.

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В нем что-то было, какая-то сила, которую я никогда не чувствовал как его партнер, аура, которую я никогда раньше не видел. Столкнувшись с этим, ты просто накладываешь в штаны. Он был настолько ужасающим, что это выводило из себя", – цитирует Галласа The Athletic.

Напомним, француз выступал вместе с ивуарийцем за Челси с 2004 по 2006 годы и выиграли два титула АПЛ подряд. В 2006 Галлас перешел в Арсенал, а в 2010 перебрался в Тоттенхэм.

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