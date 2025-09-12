"Ты принимаешь кокаин, выкуриваешь косяк – и получаешь шесть месяцев. А я получил два года за сироп от кашля своего сына. Кто это может понять? Но я получил этот приговор и до сих пор здесь, держусь. Да, я был очень злой, действительно яростный.

Чемпион мира откровенно рассказал о допинг-скандале – Экс-звезду УПЛ дисквалифицировали на два года

Сначала не мог смотреть футбол, выключал телевизор. Для меня футбол был мертв. Я изолировался и начал работать с психологом, потому что это был цикл, из которого я не мог выйти", – цитирует Гомеса GOAL.

Аргентинец признался, что тяжелее всего было сразу после триумфа на чемпионате мира: "Первые несколько месяцев были тяжелыми, потому что я не понимал, почему это происходит со мной на пике карьеры, после победы на чемпионате мира. Но жизнь иногда преподносит такие удары. Это держало меня – почему они хотят заставить меня завершить карьеру, если я этого не хочу и не пришло мое время? Почему двое-трое людей в костюмах, которые никогда не играли в футбол, должны решать, когда я должен уйти?"

Напомним, что в октябре 2023 года Гомес получил положительный тест на тербуталин – запрещенное вещество из группы бета-2-агонистов, похожее на сальбутамол. Он объяснил, что принял сироп от кашля, предназначенный его ребенку. После этого Севилья разорвала контракт с игроком, и он ненадолго оказался в Монце, а впоследствии присоединился к клубу Серии B Падова.

Дисквалификация заканчивается 18 октября. Эту дату Папу Гомес называет своим "новым дебютом". В составе Падовы он хочет возобновить карьеру и доказать, что даже после тяжелых испытаний можно найти новый смысл и вернуть любовь к игре.

"Мне стыдно, что я румын!": фанаты Ромы довели Киву до рвоты – он пошел к психологу, а потом выиграл с Интером требл