"Итог мог быть лучше. Мы играли в том же стиле, что на протяжении всего сезона. В ситуации с первым голом мы защищались не лучшим образом.

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Затем они начали обороняться глубоко, вшестером, и нам было нелегко. Нам не удалось забить, хотя мы имели моменты, а они всего несколько раз убежали в контратаки – и мы проиграли. Мы знали, что нельзя пропускать первыми, до матча. У нас было больше шансов, но мы проиграли. Команды Моуринью действуют именно так: ты ошибаешься – и тебя наказывают в контратаке. Мы хорошо играли в позиционный футбол, но действия в штрафных площадках важнее – там мы не были лучшими", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Напомним, что "шпоры" обыграли Манчестер Сити благодаря голам Сон Хын Мина и Джованни Ло Чельсо.

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