Полузащитник сборной Аргентины и Челси Энцо Фернандес не сдержался во время матча с Бразилией в квалификации ЧМ-2026.

"Альбиселесте" одержали победу над "селесао" со счетом 4:1 в квалификации ЧМ-2026. Встреча между командами сопровождалась стычками между командами.

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В конце матча у полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса возник конфликт с защитником "пентакампеонов" Лео Ортисом.

"Ты осел, долбаный осел. Ты осел и никогда не перестанешь быть ослом, сукин сын. Идиот", – прокричал Фернандес.

Напомним, Аргентина досрочно получила путевку на ЧМ-2026, а вот Бразилии придется еще бороться за попадание на турнир. К слову, Энцо Фернандес вместе с Михаилом Мудриком выступает за Челси.

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