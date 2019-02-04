"Ты один из лучших легионеров в истории Барселоны", – Стоичков призвал Коутинью не думать об уходе в другой клуб

Бывший форвард Барселоны Христо Стоичков написал открытое письмо полузащитнику каталонцев Филиппе Коутиньо.

"Я пишу это, чтобы отправить тебе мою наибольшую поддержку и понимание в этот трудный момент. Не забывай, что есть много игроков, которые хотели бы оказаться на твоем месте – забить два важных гола Севилье в Кубке Испании, чтобы Месси попросил их исполнить пенальти.

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В клубе не так-то и легко адаптироваться, и мои первые месяцы были тяжелыми, и, как и ты, я испытывал затруднения, но я знаю, что у тебя есть все, чтобы преодолеть это. Ты один из лучших легионеров в истории Барселоны, и у тебя есть все, чтобы продолжать прогрессировать.

Пожалуйста, даже не думай о переходе в другой клуб, о чем я прочитал в прессе, потому что другого такого клуба, как наш, нет – это больше, чем клуб. Лучше играть с футболистами уровня Месси, Суареса", – написал Стоичков в письме, опубликованном El Mundo Deportivo.

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26-летний Коутиньо был приобретен Барселоной в январе 2018 года у Ливерпуля за 135 млн евро. С тех пор бразилец провел за "сине-гранатовых" 53 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач.