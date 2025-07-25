Бывший защитник Интера и сборной Италии Данило Д'Амброзио опроверг информацию инсайдера Николо Скиры о том, что он завершает игровую карьеру.

В четверг, 24 июля, Скира на своей странице в Твиттере опубликовал пост, в котором сообщил, что Д'Амброзио решил завершить карьеру в 36 лет. Сам Данило на своей странице в Instagram опубликовал сторис, в которой ответил инсайдеру.

Арнаутович официально перешел к друзьям России – он разбогатеет и получит должность в клубе после завершения карьеры

"Не знаю, кто мог предоставить тебе эту информацию, но о моем будущем ты точно ничего не знаешь", – написал Д'Амброзио.

Этим летом Данило Д'Амброзио покинул Монцу на правах свободного агента после двух сезонов в клубе. В предыдущей кампании итальянец провел 22 матча на клубном уровне и отметился 1 ассистом.

Ранее Д'Амброзио десять лет провел в Интере и выиграл с ним Скудетто 2021 года.