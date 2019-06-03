"Ты не тренер", – Озил оскорбил Эмери после своей замены в финале Лиги Европы

Полузащитник Арсенала Месут Озил критически высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери.

Месут Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против Челси (1:4), передает Hurriyet.

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Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: "Ты – не тренер".

Во время прошлого сезона неоднократно появлялись слухи в СМИ о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.

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