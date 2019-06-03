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"Ты не тренер", – Озил оскорбил Эмери после своей замены в финале Лиги Европы

21:34 133 Читати українською
"Ты не тренер", – Озил оскорбил Эмери после своей замены в финале Лиги Европы
Озил и Эмери / Football365

Полузащитник Арсенала Месут Озил критически высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Месут Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против Челси (1:4), передает Hurriyet.

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Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: "Ты – не тренер".

Во время прошлого сезона неоднократно появлялись слухи в СМИ о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.

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Лига Европы Унаи Эмери Унаи Эмери Челси - Арсенал Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Челси Челси
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