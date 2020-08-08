"Ты не можешь все сделать самостоятельно": сестра Роналду трогательно поддержала брата после вылета из Лиги чемпионов

Эльма Авейру, сестра звезды Ювентуса Криштиану Роналду, выразила слова поддержки в адрес своего брата после фиаско в противостоянии с Лионом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ты сделал все, что мог. Я горжусь твоей игрой и самоотдачей. К сожалению, ты не можешь все сделать самостоятельно. Это невозможно.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

Ты знаешь, что таков футбол. Но знай, что ты сделал все возможное, и ты все еще лучший", – написала Эльма Авейру в своем Instagram.

Напомним, Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от Лиона несмотря на дубль Роналду (2:1) – французы прошли дальше благодаря гостевому голу.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал