"Ты не можешь все сделать самостоятельно": сестра Роналду трогательно поддержала брата после вылета из Лиги чемпионов

-
Ювентус официально уволил СарриИталия — 15:41 6348
-
Динамо окончательно проиграло борьбу за Моро – хорват едет в Россию и может дебютировать против ХацкевичаМир — 14:59 1630
-
"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигунаОвертайм — 12:00 8525
-
Зидан оценил возможность своей отставки после фиаско Реала в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 11:07 3079
-
Ман Сити – Реал: Зинченко указывают на дверь в миг исторического фиаско Зидана – сенсационные герои, близость 1/2 ЛЧЛига чемпионов — 03:40 21222