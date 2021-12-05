Главный тренер Миная Игорь Леонов рассказал, как разгружал напряжение в раздевалке после скандальных слов Евгения Селезнева к одному из своих партнеров.

"Наверное, это были эмоции. Я с ним поговорил. И побеседовал со всеми ребятами.

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Если это будет повторяться или, например, повторится. Он извинился. Сказал: "Игорь Иванович, я на эмоциях был". Я понимаю, что за ним ходят. Сами понимаете, он легенда.

Я ему сказал: "Ты не имеешь права такое говорить вообще. Здесь есть главный тренер. Я могу только кому-нибудь сказать из ребят". Он капитан команды, и не имеет такого права говорить. Мы этот эпизод разобрали. У нас было такое собрание. Я такого не буду терпеть", – цитирует Леонова Tribuna.

Напомним, Селезнев после матча с Динамо бранью говорил о нападающем закарпатцев Эдварде Кобаке.

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