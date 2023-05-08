Дани Алвес пребывает в тюрьме Brians 2 после того как в декабре прошлого года он совершил в ночном клубе предполагаемый акт изнасилования. Журналисты программы Fiesta на радио Marca пообщались с сокамерником Алвеса, который рассказал подробности о повседневной жизни футболиста в каталонской тюрьме.

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Согласно источнику, Алвесу ежедневно приходится выслушивать множество оскорблений. "Ты насильник! Пед*к!", – кричат в его адрес другие заключённые во время приёма пищи.

Бразильцу некомфортно находиться в таких условиях, и это отразилось на его внешнем виде. Алвес сильно похудел и выглядит измождённым и грустным. В то же время у экс-игрока сборной Бразилии есть определённые привилегии. У него есть возможность смотреть телевизор и играть футбольные матчи с заключёнными из другого корпуса.

Дани Алвес является самым титулованным игроком мира. За свою карьеру он выиграл 46 трофеев.

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